As cadeiras cobiçadas do Congresso Nacional

Disputa por comissões no Congresso começam a partir do dia 31 de março (foto: Rodolfo Stuckert/ Câmara dos Deputados)

Os cargos dos presidentes das comissões do Congresso Nacional começam a ser trocadas em 31 de março deste ano.Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados – uma das mais importantes da Casa – a expectativa do União Brasil – fusão entre DEM e PSL – é de manter um parlamentar da legenda na presidência, ocupada por Bia Kicis.O mais provável é que o líder do PSL, deputado Major Victor Hugo (PSL-GO) exerça a função. No entanto, a nomeação ainda depende da articulação após a fusão partidária que formará a maior bancada do Congresso.A CCJ tem servido de palco para as discussões ideológicas. Votou, por exemplo, inclusão na Lei de Impeachment da previsão de responsabilidade por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).