Bia Kicis divulgou dados de médicos que defenderam vacinação infantil

Os dados pessoais de três médicos que defenderam a vacinação de crianças contra a covid-19 foram vazados, de maneira ilegal, pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF). A parlamentar admitiu ter repassado as informações dos profissionais em um grupo WhatsApp.

Os documentos estavam em poder do Ministério da Saúde, pois os médicos participaram da audiência pública promovida pela pasta, na última terça-feira (4/1). Eles apresentaram uma defesa contundente pela vacinação infantil, com argumentos científicos.

Geralmente, esse tipo de documento é publicado para conhecimento público. No entanto, isso só acontece após serem retirados dados pessoais dos envolvidos como, por exemplo, CPF, e-mail, telefone celular e nome completo — que são informações protegidas pela Lei-Geral de Proteção de Dados. Bia Kicis, que é bolsonarista e tem alimentado as correntes contra a vacina para crianças, divulgou as informações em um grupo de WhatsApp.