Internautas se dividem nos comentários sobre internação de Bolsonaro

Bolsonaro está internado em São Paulo (foto: Reprodução Twitter)



Saiba mais: Na madrugada desta segunda-feira (3/1), o presidente Jair Bolsonaro foi internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul da capital paulista. Nas redes sociais, internautas usam hashtags e palavras chaves para comentar o estado de saúde de Bolsonaro.Saiba mais: Bolsonaro é internado às pressas em São Paulo





As hashtags #OrandoPeloPresidente, #QuemMandouMatarBolsonaro e a palavra 'VAGABUNDO' ficaram entre os assuntos mais comentados desta segunda-feira no Twitter Brasil.





Apoiadores criaram a hashtag #OrandoPeloPresidente pedindo orações para Bolsonaro. A deputada Carla Zambelli (PSL) usou a tag para desejar melhoras ao presidente.





#OrandoPeloPresidente



O Brasil de bem está com o sr. Fique firme e saiba que Nosso Senhor Jesus Cristo está ao seu lado, lhe sustentando.



Há uma grande rede de amor e carinho, orando por sua saúde e de sua família. %u2014 Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) January 3, 2022

Subindo a TAG#OrandoPeloPresidente

Pois é ele ou ninguém, sem outra opção! pic.twitter.com/qkjjxJaHQr %u2014 Fabricia Salles (@Fasalles) January 3, 2022

Enquanto demônios manifestam-se contra a recuperação de Bolsonaro, nós, povo de Deus, rogamos por sua saúde. Vida longa, Presidente!#OrandoPeloPresidente pic.twitter.com/1kJrBH7B4T %u2014 Luelton Bezerra (@LueltonB) January 3, 2022

As seis da tarde, hora de Maria , o Brasil vai parar para orar pelo presidente! #OrandoPeloPresidente pic.twitter.com/r4DNae9OYz %u2014 Carolina Vitoria (@Chefcarolinavi1) January 3, 2022

Outros usuários no Twitter usam da hashtag de forma irônca.

A hashtag #OrandoPeloPresidente ficou entre os 10 assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta segunda-feira.





Os apoiadores também levantaram a #QuemMandouMatarBolsonaro em referência à hashtag #QuemMandouMatarMarielle que pede investigação do assassinato da veradora Marielle Franco em 2018. Os perfis questionam “quem mandou dar a facada” no presidente, também em 2018.





Ódio

O vereador carioca e filho do presidente, Carlos Bolsonaro (Republicanos), relacionou o estado de saúde de Bolsonaro com a facada. "Crer que a facada de antigo filiado do PSOL foi um ato isolado, não é inocência", escreveu em uma publicação do Twitter.





“Basta simples olhada nas redes sociais em que o Presidente expõe novas consequências da tentativa de assassinato que sofreu!”, completou.









Saiba mais: O político criticou os comentários desejando uma piora no quadro de saúde do presidente e questionou o Supremo Tribunal Federal se as publicações são “mais um exemplo do ódio do bem”.Saiba mais: 'Carluxo está bravo': José de Abreu e Carlos Bolsonaro trocam farpas





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira