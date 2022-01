Bolsonaro diz que Brasil é 'exemplo para o mundo' na vacinação contra COVID

Bolsonaro fez o último pronunciamento em 2021 (foto: Reprodução/Youtube)



Leia aqui a Com críticas às ações de distanciamento social defendido por governadores e prefeitos durante a pandemia e valorização à ausência da corrupção no governo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez o último pronunciamento do ano nesta sexta-feira (31/12) na cadeia de rádio e televisão. O discurso do chefe do Executivo federal ocorreu em meio a um panelaço em Belo Horizonte e outras capitais do país.Leia aqui a íntegra do pronunciamento de Bolsonaro





“Com a política de muitos governadores e prefeitos de fechar comércios, decretar lockdown e toque de recolher, a quebradeira econômica só não se tornou realidade porque criamos o Pronampe e o Bem, programas para socorrer as pequenas e médias empresas, bem como fomentar acordos entre os empregadores e trabalhadores para se evitar demissões. Com isso, mais de 11 milhões de empregos foram preservados”.





“Não apoiamos o passaporte vacinal, nem qualquer restrição àqueles que não se desejam vacinar. Também, como anunciado pelo Ministério da Saúde, defendemos que as vacinas para crianças entre 5 e 11 anos sejam aplicadas com consentimento dos pais e prescrição médica. A liberdade tem de ser respeitada”, completou.

Corrupção

O presidente iniciou o pronunciamento dizendo que o governo completou três anos sem corrupção e lembrou que em 2022 se completam 200 anos da independência do país.

“Hoje nos preparamos para o início de um novo ano. O bicentenário de nossa independência. Quis Deus que eu ocupasse a presidência em 2019 e assumi um Brasil com sérios problemas morais, éticos e econômicos. Formamos um ministério com pessoas capazes para enfrentar a todos os desafios”.

Vacinação

Ele também ignorou a demora do país em conseguir vacinas e disse que o Brasil “foi exemplo para o mundo”. "Encerramos 2021 com 380 milhões de doses de vacinadas distribuídas, todas adquiridas pelo nosso governo. Lembro que em 2020 não existia vacina disponível no mercado e a primeira pessoa vacinada foi no Reino Unido, em dezembro. Todos os adultos, que assim desejavam, foram vacinados. Fomos um exemplo para o mundo”.

Obras

Bolsonaro também enumerou obras realizadas na gestão, sobretudo no Nordeste: "Já concluímos com menor custo centenas de obras paradas há vários anos. A transposição do Rio São Francisco, finalmente, já é uma realidade, e estamos levando mais água para o Nordeste. Somente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, foram beneficiados 12 milhões de brasileiros em 390 municípios".