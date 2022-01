Pronunciamento começou às 20h30 e recebeu protestos pela capital mineira (foto: Redes sociais/reprodução)

Belo Horizonte registrou panelaços na noite desta sexta-feira (31/12), quando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizou o último pronunciamento do ano em rede nacional.Houve registro de protestos em bairros diversos da cidade. Nos bairros Serra e Santo Antônio, na Centro-Sul, moradores batiam panelas e gritavam "genocida".O pronunciamento durou mais de seis minutos. Bolsonaro começou o discurso dizendo que assumiu o país com 'problemas morais, éticos e econômicos'.Bolsonaro falou da pandemia, destacou que em 2019 o governo criou a lei da liberdade econômica, citou o ressurgimento do modal ferroviário e a flexibilização do porte e da posse de arma de fogo. "Completamos três anos de governo sem corrupção", disse o presidente.Ele também se pronunciou sobre a chuva na da Bahia e no Norte de Minas de Minas Gerais.

Em outras capitais, também houve panelaço. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo registraram protestos.





