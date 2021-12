Bolsonaro edita MP que destina R$ 700 milhões para vítimas de enchentes

O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou, nesta sexta-feira (31), uma Medida Provisória que abre um crédito extraordinário no valor de R$ 700 milhões para o enfrentamento da crise causada por enchentes na Bahia e em Minas Gerais. Esse montante se soma aos outros R$ 200 milhões que já haviam sido destinados para a recuperação de rodovias e foram considerados insuficientes pelo governador do estado baiano, Rui Costa (PT).

Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, os R$ 700 milhões via crédito extraordinário não afetam o teto de gastos nem o cumprimento da meta de resultado primário. Os recursos irão para o Ministério da Cidadania.

Do total, R$ 200 milhões serão destinados à distribuição de alimentos a grupos populacionais tradicionais e específicos e outros R$ 500 milhões irão para a estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Bolsonaro diz que eleição de 2018 teve fraude: 'Aparecia a cara do Lula'

Nos últimos dias, o presidente Bolsonaro tem sido criticado por sua distância da crise que já resultou em dezenas de mortes na Bahia e tem deixado feridos e desabrigados. O mandatário, que está de férias no litoral catarinense e aparecido montado em jet skis chegou a dizer, na última semana, que espera não ter que voltar das suas férias por causa da crise que atinge o estado nordestino.

Enquanto Bolsonaro aproveita as férias, prefeituras locais, influenciadores, empresas privadas e ONGs se mobilizam para arrecadar recursos, cestas básicas e itens de higiene. As doações podem ser feitas até mesmo via Pix, para chaves indicadas pelos perfis oficiais das prefeituras nas redes sociais.





Se você deseja doar, veja abaixo as informações bancárias divulgadas pelos governos estaduais e municipais:





O governo federal chegou a negar ajuda humanitária da Argentina, alegando que o país já tem tudo o que precisa para prestar apoio às famílias desalojadas e que perderam parentes com as chuvas. Já o governador da Bahia, Rui Costa, disse que aceitará a ajuda independente do governo.