Ricardo Barros sobre reajuste: 'Possibilidade é não ter aumento'

Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados ) . O deputado e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), afirmou, neste sábado (25/12), que o impasse em relação ao reajuste para os servidores federais pode levar o governo a não promover o aumento salarial de nenhuma categoria, incluindo a dos policiais. A declaração foi feita para o site "Congresso em Foco"





“O governo tomou a decisão política, o recurso entrou no orçamento, mas não carimbou para quem vai o dinheiro. Evidente que uma possibilidade é não ter aumento para ninguém. Vamos aguardar a evolução do assunto”, afirmou.





O cancelamento do aumento pode abalar a aliança do presidente Jair Bolsonaro (PL) com os policiais, base de apoio eleitoral para 2022. A ação também atiça os ânimos da Polícia Federal (PF), onde diversas investigações envolvendo a família do presidente estão ativas.

Na última quarta-feira (22/12), o deputado Hugo Leal (PSD-RJ), relator do Orçamento Federal, afirmou ao programa "Os Pingos nos Is", da rádio Jovem Pan, que a proposta aprovada não deixa específico que haverá reajuste salarial aos servidores das polícias federais.





De acordo com Leal, a verba para o reajuste – cerca de R$ 1,7 bilhão – foi reservada a pedido do Ministério da Economia sem detalhar as carreiras específicas, e caberá ao governo federal determinar as categorias beneficiadas.