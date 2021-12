Bolsonaristas insistem em defender ideias sem o respaldo da ciência

(foto: PACÍFICO/CB/D.A.PRESS ) O jornalista Carlos Alexandre Souza publicou um artigo neste sábado (25/12), no Blog da Denise , no Correio Braziliense , analisando a controvérsia da vacinação contra a COVID-19 em crianças. "Eles voltaram. Em mais uma controvérsia sobre a pandemia - a vacinação infantil contra a COVID-19 -, bolsonaristas de carteirinha insistem em defender ideias que não encontram respaldo na ciência. Se antes preconizavam cloroquina para combater os sintomas da doença, neste momento colocam em dúvida a eficácia da imunização em crianças. Afirmam, por exemplo, que as vacinas são de caráter "experimental", portanto, não seriam recomendadas para o público infantil. Trata-se de um argumento absurdo, porque desautoriza o entendimento de instituições reconhecidas pela seriedade, como a agência norte-americana Food and Drug Administration (FDA) e sua correspondente Anvisa.









E ele ainda analisou a questão da opinião versus a ciência. "As perguntas que constam na consulta pública do Ministério da Saúde têm caráter claramente plebiscitário, com pouco ou nenhum rigor científico. Há, por exemplo, perguntas como "Você concorda com a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de forma não compulsória conforme propõe o Ministério da Saúde?". Ora, as indagações referentes à vacinação infantil precisam ser respondidas por um corpo técnico. Trata-se de uma discussão entre especialistas, e não um debate sobre o melhor time de futebol ou a banda favorita."





Para ler o texto completo, clique aqui