Lula: 'Banqueiros deveriam vir de joelho conversar com a gente'

Ex-presidente Lula participa do Natal dos Catadores (foto: Reprodução/YouTube) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (22/12), que tem o apoio do mercado financeiro e do empresariado caso venha se candidatar à Presidência em 2022.

De acordo com o petista, os banqueiros estão ao seu lado para reconstrução da democracia.





“Esse dia de hoje está muito interessante, porque aqui a gente tem banqueiro, que já não é mais banqueiro, que está ao nosso lado nessa briga por reconstruir a democracia. […] Nós temos aqui empresários, que não vou citar o nome para não expor ninguém, que estão preocupados em conhecer como é a vida de vocês, como vocês vivem, porque a gente precisa humanizar o povo brasileiro", disse.

Lula ainda avaliou não ser uma figura que agrade todos os banqueiros, mas que, por promover um processo de bancarização de 70 milhões de pessoas durante seu governo, os banqueiros deveriam falar com ele “de joelhos”.

“Eu sou a pessoa que os banqueiros menos gostam, mas vocês sabem que nos meus governos e nos da Dilma quantas pessoas nós colocamos no sistema financeiro, gente pobre? 70 milhões de pessoas. Significa que no governo do PT colocamos uma Argentina e uma Colômbia dentro do sistema financeiro. Essa gente deveria vir de joelho conversar com a gente, parar de ser arrogante, parar de achar que são gênios, que sabem mais do que os outros”, disse.

O ex-presidente Lula (PT) participou do evento de Natal organizado anualmente pelo Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável.



O petista participa da comemoração de fim de ano dos trabalhadores da catação de materiais recicláveis desde 2003. Essa foi a 18ª vez que o ex-presidente prestigia a confraternização.