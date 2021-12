Sem passaporte de vacina, esposa e filha de Frias são expulsas de hotel

(foto: Roberto Castro/Mtur)

O Secretário Especial da Cultura, Mario Frias, usou o Twitter para compartilhar que a esposa e a filha de 10 anos foram expulsas de um hotel no Rio de Janeiro por não terem o comprovante de vacinação da Covid-19. Frias chamou a medida de "porcaria criminosa" e afirmou que vai processar os os responsáveis pelo que alega ter acontecido com sua família.

Estou viajando a trabalho, quando recebo a notícia de que minha esposa foi expulsa de um hotel no Rio de Janeiro, junto com minha filha de 10 anos, porque não tinham essa porcaria criminosa do passaporte de vacinação. pic.twitter.com/X9aOAEg1tx %u2014 MarioFrias (@mfriasoficial) December 19, 2021

O ex-ator ainda criticou o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que estava em uma roda de samba na Zona Norte da cidade. "Enquanto enjaula o carioca ele se esbalda na farra", escreveu o secretário no Twitter.

Eduardo Paes rebateu Frias e afirmou que no Rio só entra com passaporte de vacinação. "Aqui só vacinado! Aí você pode se divertir muito. Se é que vão te aceitar em qualquer lugar... Em tempo: curte aí o samba da Vila homenageando o grande Martinho!", escreveu ele.

Desde o início de dezembro, a Prefeitura do Rio de Janeiro ampliou as exigências do passaporte de vacinação. O comprovante de imunização passou a ser exigido na entrada de bares, restaurantes, salões e hotéis. Os locais que já pediam o comprovante, como academias de ginástica e estádios, continuam com a medida.