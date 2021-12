Vereadores aprovam PL que proíbe linguagem neutra em escolas de Timóteo

O PL ainda prevê sanções administrativas que serão aplicadas àqueles que insistirem em ministrar o conteúdo (foto: Layara Andrade)

Os vereadores de Timóteo, no Vale do Aço, aprovaram um projeto de lei que proíbe o uso e ensino da denominada linguagem neutra nas escolas públicas do município. A proposta foi apreciada em primeira votação nesta quinta-feira (16/12).