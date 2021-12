Ratinho sugere metralhar deputada do PT: 'Vá lavar a cueca do seu marido'

A declaração foi feita ao comentar um projeto de lei que pretende tirar a expressão 'marido e mulher' de certidões de casamentos civis (foto: SBT/Reprodução)





O apresentador Ratinho fez uma declaração polêmica na última quarta-feira (16), durante o programa Turma do Ratinho, na rádio Massa FM. Ele sugeriu que a deputada Natália Bonavides fosse "eliminada" com uma "metralhadora".





A declaração foi feita ao comentar um projeto de lei que pretende tirar a expressão "marido e mulher" de certidões de casamentos civis. "Natália, você não tem o que fazer, não? Você não tem o que fazer, minha filha? Vá lavar roupa do teu marido, a cueca dele, porque isso é uma imbecilidade querer mudar esse tipo de coisa. Tinha que eliminar esses loucos? Não dá para pegar uma metralhadora, não?", disse o apresentador.

Após o ataque do apresentador, a parlamentar se pronunciou no Twitter e disse que vai acionar a justiça. "O apresentador Ratinho sugeriu que eu fosse metralhada, em programa visto por milhares de pessoas. Incitar homicídio é crime! Ele coloca a minha vida e minha integridade física em risco. Ratinho ainda disse que eu fosse lavar as cuecas de meu marido. Essas ameaças e ataques covardes não ficarão impunes. O apresentador utilizou uma concessão pública para cometer crime. Vamos acioná-lo judicialmente, inclusive criminalmente", afirmou a deputada petista.