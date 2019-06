Em entrevista com Moro, Ratinho diz que ministro é 'único herói brasileiro no momento'

O ministro da Justiça ressaltou que os vazamentos de conversas podem ter sido feitos por criminosos (foto: Reprodução/Twitter) O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou do Programa do Ratinho, exibido pelo SBT, na noite desta terça-feira. O apresentador elogiou o ex-juiz federal e afirmou que estava "muito orgulhoso por receber um herói sem capa, o único herói brasileiro no momento".

Sérgio Moro respondeu perguntas da pouplação sobre segurança pública, combate às drogas, o trabalho como juiz federal frente à Lava-Jato, e a possibilidade de chegar ao Supremo Tribunal Federal. O ministro também foi perguntado por Ratinho sobre porte e posse de armas de fogo no país.

O Programa do Ratinho desta terça-feira (18) terá uma entrevista exclusiva com o ministro da Justiça, Sérgio Moro!



"Durante a Lava-Jato foi descoberto um gigantesco esquema de corrupção. Ainda tem muita coisa a ser investigada, mas hoje meu papel é dar estrutura e autonomia aos órgãos de investigação. Não estou envolvido no cotidiano desses casos, mas temos tido operações relevantes. Há muita coisa a ser feita", disse Moro.

Em determinado momento, Ratinho citou o apresentador e empresário Silvio Santos que, segundo ele, teria dito anteriormente que Jair Bolsonaro governaria por oito anos e Sérgio Moro pelo mesmo período. Porém, o ministro disse que não pretende ser político.

"Eu era juiz federal, sempre com aquela sombra do retrocesso ameaçando nosso trabalho. Aceitei o convite para o ministério, mas desde que o governo tivesse atenção voltada para o combate à corrupção", afirmou.

Questionado sobre as reportagens do site 'The Intercept Brasil', o ministro da Justiça ressaltou que os vazamentos podem ter sido feitos por criminosos. Sobre o Coaf, Moro disse que tem ótima relação com o ministro da Economia Paulo Guedes e fez questão de minimizar a transferência do Conselho.





No último dia 4 de junho, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) também foi entrevistado por Ratinho no SBT. Naquela oportunidade, Bolsonaro confirmou ao apresentador que o governo ainda não tinha os votos necessários na Câmara dos Deputados para a aprovação da reforma da Previdência.