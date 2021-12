Rejeição ao governo Bolsonaro chega ao maior percentual, com 55%

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (14/12) pelo Instituto de Pesquisas Cananéia (Ipec) mostra que a rejeição ao governo Bolsonaro atingiu 55%. Trata-se do maior percentual desde o início do mandato, em 2019.

"Na sua avaliação, o governo do presidente Jair Bolsonaro está sendo". Essa foi a pergunta feita aos 2.002 mil entrevistados em 144 municípios, entre os dias 9 e 13 de dezembro, com as opções "ótimo", "bom", "regular", "ruim" ou "péssimo".