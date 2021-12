Polícia Federal intima Jair Renan em inquérito sobre pagamento de propina

O filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, foi intimado pela Polícia Federal para depor no inquérito que investiga o pagamento de propina por empresários com interesses na administração pública. Ele deve prestar depoimento ainda nesta semana.





As suspeitas sobre o filho 04 do presidente envolvem a utilização da empresa de eventos dele, a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, para promover articulações entre a Gramazini Granitos e Mármores Thomazini, grupo empresarial que atua nos setores de mineração e construção, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.





Segundo a PF, o grupo empresarial tem interesses junto ao governo federal e presenteou, em setembro do ano passado, Jair Renan e o empresário Allan Lucena, um dos parceiros comerciais do filho do presidente, com um carro elétrico avaliado em R$ 90 mil. Um mês após a doação, representantes da Gramazini Granitos e Mármores Thomazini, uma das empresas do conglomerado, se reuniu com Rogério Marinho.





Outros alvos da investigação também devem ser ouvidos nesta semana. A PF deve produzir o relatório final para apontar se houve cometimento de crime por parte do filho mais novo do presidente.