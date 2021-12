Pacheco nega possível aliança com Lula para vice-presidência nas eleições

Em resposta às suposições levantadas de que é um dos nomes favoritos a vice na candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o debate eleitoral não é sua prioridade no momento. O senador participa nesta quinta-feira (9/12) do Correio Debate – "2022, para onde vai o Brasil", evento que discute os rumos econômicos do país.

Leia também: "Ambos são vaidosos", diz Janaina sobre relação de Moro e Bolsonaro





“Considerando minha condição de presidente do Senado, estamos aprovando muitos projetos e lutando para aprovar outros até o fim do ano, antes do recesso”, disse.





“Eu não tenho debatido questões de cunho eleitoral. Acredito que vai ter o momento oportuno para essa discussão pelos partidos políticos. No momento, não tenho debatido isso”, garantiu o senador.



Na última sexta-feira (3), Lula se reuniu com líderes do Partido Social Democrático (PSD), partido do atual presidente do Senado, para discutir possíveis alianças para as eleições de 2022. A possibilidade de Pacheco na vice-presidência do petista é vista como uma tentativa de atrair eleitores do centro.