Bolsonaro: vice ideal seria mineiro ou nordestino, mas pode ser general

Atual vice é Hamilton Mourão, mas, em caso de concorrer à reeleição, Bolsonaro deve mudar o nome (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quarta-feira (8/12), que seu vice ideal para as eleições de 2022 seria um nordestino ou um mineiro. "Pode ser um general de quatro estrelas também", acrescentou o chefe do Executivo em entrevista à Gazeta do Povo, que disse já estar em contato com um "possível vice".Nos corredores do Palácio do Planalto, especula-se sobre a escolha do ministro das Comunicações, Fábio Faria, para o posto. Ele é do Rio Grande do Norte e evangélico. Nesta semana, orevelou negociações para emplacar na chapa o ministro da Defesa, general Braga Netto.Porém, de acordo com Bolsonaro, todos os nomes para vice que circularem na imprensa serão riscados de sua lista. "Já tenho dois nomes riscados", disse o presidente na entrevista.