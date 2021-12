Bolsonaro sobre Moro: 'nada fez para que Coaf e Receita não me bisbilhotassem'

Bolsonaro e Moro (foto: Carolina Antunes/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assumiu nesta quarta-feira (8) que esperava uma interferência de Sergio Moro (Podemos) - seu provável rival nas eleições de 2022 - em órgãos de investigação enquanto ministro da Justiça do governo. "Esse cara não fez absolutamente nada para que Coaf e Receita não bisbilhotassem minha vida e dos brasileiros", declarou o chefe do Executivo em entrevista à. "Pode investigar o presidente? Pode, mas legalmente", emendou.De acordo com Bolsonaro, Moro, enquanto ministro, "selecionava" as ações da Polícia Federal. "Queria mandar embora lá atrás. Mas como ele tinha prestígio grande, ficava difícil justificar", afirmou o presidente.Bolsonaro ainda citou um diálogo que teria tido com o antigo aliado. Ele o teria questionado sobre investigações da PF em torno do então ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio, envolvido em um esquema de candidaturas laranja nas eleições de 2018. "Por que a PF está investigando esse ministro que foi candidato?", teria perguntado o presidente, segundo ele mesmo. "Por que você não está investigando outros, é só para queimar o governo", teria acrescentado.Jair Bolsonaro afirmou na entrevista que seu vice ideal para as eleições de 2022 seria um nordestino ou um mineiro. "Pode ser um general de quatro estrelas também", acrescentou o chefe do Executivo - que disse já estar em contato com um "possível vice".Nos corredores do Palácio do Planalto, especula-se sobre a escolha do ministro das Comunicações, Fábio Faria, para o posto. Ele é do Rio Grande do Norte e evangélico. Nesta semana, orevelou negociações para emplacar na chapa o ministro da Defesa, general Braga Netto.Porém, de acordo com Bolsonaro, todos os nomes para vice que circularem na imprensa serão riscados de sua lista. "Já tenho dois nomes riscados", disse o presidente na entrevista.Depois de emplacar um ministro "terrivelmente evangélico" no Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro afirmou que vai escolher ministros com perfil do seu eleitorado para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A corte tem duas vagas abertas. Na entrevista à, Bolsonaro também confirmou a escolha ideológica para juízes de tribunais regionais. "Globo diz que vou escolher por critério ideológico. Não, não, vou escolher pessoal do PSOL", ironizou o presidente.Na área da economia, o chefe do Executivo reiterou que a redução do preço dos combustíveis é algo "natural" para os próximos meses, considerando a queda da cotação do petróleo no exterior, e negou ter informações privilegiadas da Petrobras sobre reajustes da gasolina e do diesel. A empresa é investigada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pelo suposto repasse de informações ao presidente, que no domingo anunciou a baixa no valor dos combustíveis.Bolsonaro também atacou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), por esclarecer que o ICMS cobrado pelos Estados sobre os combustíveis é uma alíquota que não variou na maioria do País. "Falou que eu era mentiroso. Mentiroso é ele, é um crime que acontece no Brasil todo", disparou Bolsonaro, que costuma dizer que Estados aumentaram a taxação dos combustíveis.Ainda na entrevista, Bolsonaro disse que, "para o sistema", sua reeleição não é interessante. "Mercado sempre aproveita para fazer algo contra a gente."