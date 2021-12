Entrevista de Lula com Mano Brown é o podcast mais ouvido do Brasil em 2021

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o rapper Mano Brown (foto: Reprodução/Twitter @manobrown)

A participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no podcast Mano a Mano, apresentado pelo rapper Mano Brown, foi o programa mais ouvido no Spotify Brasil em 2021. A participação do ex-presidenteno podcast Mano a Mano, apresentado pelo rapper, foi o programano Spotify Brasil em 2021.





Em uma conversa franca com o rapper, Lula admitiu erros dos governos petistas, falou sobre a "branquitude" da esquerda brasileira e tentou se reconectar com a juventude do país. "Minha geração vê você como um candidato que perdeu três eleições, enquanto a nova geração te vê como a situação de presidente. Você fez quase um milagre no Brasil, mas os jovens não te conhecem ainda", disse Brown. "Ou me conhecem pelas últimas mentiras contadas", emendou Lula.





Um dos momentos de destaque do episódio é quando o rapper lembra a participação que fez em um comício com Fernando Haddad (PT), no Rio de Janeiro, durante o segundo turno das eleições de 2018. Na ocasião, Brown subiu no palco, fez críticas ao PT e acabou sendo vaiado pelos presentes.





"Vim representar a mim mesmo e não representar ninguém. Não gosto de clima de festa, e a cegueira que atinge lá (do lado de Bolsonaro) atinge cá também. Tem mais 30 milhões de votos de diferença, não tem margem para alcançar. Não estou pessimista, estou realista", falou o rapper.





Brown explicou a atitude. "Quando cheguei lá, percebi que tínhamos perdido a eleição. Olhei para a plateia e não vi o povo que colocou o Lula no governo. Não vi a massa negra. Vi uma militância fiel, mas não os meus. Aquilo me revoltou, pois vi que tínhamos falhado ali. Eu tava com clima de velório, porque sabia que a derrota era fatal para a favela. Depois que desci, os negros que estavam trabalhando agradeceram. Aquilo me deu um nó na cabeça", disse ao presidente.





Lula respondeu o rapper, disse que leu o discurso e que viu verdade nele. "Eu acho ótimo quando as pessoas são verdadeiras e dão um choque de realidade. O teu discurso em 2018 é a verdade nua e crua. O PT se esqueceu do seu discurso originário, que buscava dar voz ao povo oprimido. Eu não vim de cima para falar com os de baixo. Eu vim de baixo e isso sempre fez o partido ser diferente", declarou o ex-presidente.





Um dos principais assuntos do programa foi o governo de Jair Bolsonaro (PL). Lula disse que o presidente não parece fazer parte do campo ideológico de direita. "O que tá acontecendo no Brasil não é uma disputa de direita e esquerda. É entre fascistas e democracia. Bolsonaro não é de direita. Ele tem que ser analisado mais pra Hitler e Mussolini do que pra um cara de direita. Porque ele não pensa. Ele não constrói um pensamento, ele constrói bobagem. Você não vê uma frase inteira dele dizendo alguma coisa que preste, é só bobagem", disse o petista.

Pelas redes sociais, Lula e Mano Brown compartilharam matérias sobre o sucesso do podcast e comemoraram. "Sempre no garimpo", escreveu o rapper.





Confira os podcasts mais ouvidos do Brasil em 2021



Top 5 episódios de podcast mais ouvidos em 2021





#01 Mano a Mano - Mano Brown recebe Lula

#02 Devocionais - Gabriela Rocha - 06 - Espera No Senhor E Confia

#03 Primocast - PrimoCast 112 - O que está acontecendo com o Brasil? Um papo com Paulo Guedes

#04 Mano a Mano - Mano Brown recebe Dr. Drauzio Varella

#05 Paciente 63 - Episódio 1: A História com que eu cresci









Top 5 podcasts mais ouvidos no Spotify em 2021





#01 Horóscopo Hoje

#02 Mano a Mano

#03 Flow Podcast

#04 Primocast

#05 Café da Manhã