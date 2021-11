Carlos Bolsonaro ataca medidas de restrição após show de Claudia Leitte

Carlos Bolsonaro (foto: Câmara dos Vereadores do Rio/Reprodução) O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (29/11), para criticar a cantora Claúdia Leitte.

A cantora virou alvo do filho do presidente Jair Bolsonaro após provocar aglomeração em um show no estacionamento do Espaço das Américas, na Zona Oeste de São Paulo, neste sábado (27/11).





Pelos vídeos divulgados, é possível observar centenas de pessoas sem máscara, apesar de o uso do equipamento ser obrigatório na cidade.





“Mesmo que governadores e prefeitos tenham prerrogativas de tomarem tais decisões segundo determinação do STF, você sabe em quem a ‘terceira via’ e seus amigos de tesoura, a trupe do presidiário solto, vão culpar!”, escreveu Carlos divulgando uma imagem da cantora.

Mesmo que governadores e prefeitos tenham prerrogativas de tomarem tais decisões segundo determinação do STF, você sabe em quem a "terceira via" e seus amigos de tesoura, a trupe do presidiário solto, tentarão culpar! pic.twitter.com/xGdZxf9aNm %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 29, 2021





Na montagem postada pelo filho ‘02’ do presidente, as igrejas aparecem com limitação de pessoas, as escolas com utilização de máscaras, os negócios estão fechados e o show de Cláudia está lotado.

A tag #ClaudiaLeitteGenocida ficou entre os assuntos mais falados nas redes. Apoiadores do presidente usam o termo para justificar as aglomerações do chefe do Executivo justificando que todos da "esquerda" fazem igual.

O uso da máscara ainda é obrigatório em ambientes externos em São Paulo.