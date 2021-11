Eleições 2022: Doria convida Meirelles para integrar núcleo econômico

Ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (foto: José Cruz/Agência Brasil ) revista Veja. pré-candidato à Presidência e governador de São Paulo , João Doria (PSDB), convidou Henrique Meirelles para integrar o núcleo de notáveis que devem atuar no programa econômico em 2022. As informações são da

Meirelles é ex-ministro da Fazenda do governo do ex-presidente Michell Temer (MDB) e ex-presidente do Banco Central do Brasil (BCB) durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O administrador e executivo da área financeira é considerado uma das figuras mais respeitadas na área financeira internacional.

De acordo com a revista, Meirelles aceitou o convite e vai ocupar um dos seis lugares no time de Doria.



O tucano deve chamar pelo menos três mulheres para atuarem no processo.