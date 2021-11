Bolsonaro diz que prefere 'estar no Centrão do que no esquerdão'

--> --> --> -->

Presidente Jair Bolsonaro à beira da piscina, no Palácio da Alvorada (foto: Reprodução/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro, que já anunciou que irá se filiar ao PL na próximo terça-feira (30), voltou a falar da proximimidade de seu governo ao Centrão, bloco partidário do qual a futura legenda do presidente faz parte.

"São 513 deputados, quase 300 são do dito Centrão. Se eu não conversar com eles, vou conversar com quem?", questionou em entrevista ao programa Diálogo com Lacombe (RedeTV!) nesta quinta-feira (25/11).

"Já fui do PP, já fui do PTB. É um nome pejorativo que deram. Prefiro estar no Centrão do que no esquerdão, lá você não consegue nada de bom para o país", acrescentou.



Eleito com o discurso de renovação em 2018, o presidente Jair Bolsonaro disse, em referência à sua vitória nas urnas, que o Brasil votou em alguém do centrão.



O presidente também afirmou que, apesar dos 28 anos no Congresso, ele não esperava que fosse tão difícil governar. E alegou que ainda não tomou a decisão de disputar a reeleição em 2022.



Sobre Moro, o presidente voltou a ironizar seu ex-ministro da Justiça e agora pré-candidato à presidência. "Quero ver ele em cima de um caminhão falando para duas mil pessoas. Não consegue conversar".



Bolsonaro voltou a elogiar o ex-ministro André Mendonça, indicado por ele para uma vaga no STF, e disse acreditar que o Senado vai aprovar o nome. Após mais de quatro meses de resistência, o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Davi Alcolumbre (DEM-AP), marcou a sabatina do ex-ministro.