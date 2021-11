Bolsonaro sobre Macron ter recebido Lula: parece que é uma provocação

O presidente Jair Bolsonaro reiterou críticas nesta quinta-feira, 25, ao presidente da França, Emmanuel Macron, após o chefe do Executivo do país europeu ter recebido em clima de visita oficial o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada. "Parece que é uma provocação", declarou o chefe do Executivo em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia.



De acordo com Bolsonaro, a França não é exemplo para o Brasil. "França não é exemplo para nós, muito menos o senhor Macron. Macron está muito bem acompanhado por Lula, e Lula muito bem acompanhado por Macron, eles se entendem, falam a mesma linguagem", disparou o presidente. "Macron sempre bateu na gente na questão da Amazônia, como se ele e os antecessores dele tivessem preservado alguma coisa na França", acrescentou.



Os governos do Brasil e da França têm relação tensa desde 2019. Macron critica a política ambiental do País e o desmatamento da Amazônia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já chegou a chamar a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, de "feia".