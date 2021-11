Bolsonaro: 'Espero que Senado vote e aprove Mendonça nos próximos dias'

Jair Bolsonaro (foto: PR/REPRODUÇÃO)

Após o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciar para a próxima semana a sabatina do indicado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, o presidente Jair Bolsonaro afirmou esperar que a Casa vote e aprove o nome do ex-ministro da Justiça "nos próximos dias".Questionado sobre o impasse envolvendo Mendonça, Bolsonaro afirmou que "não manda" ninguém para o Supremo. "Quem decide é o Senado. Espero que vote e aprove nos próximos dias", declarou o presidente ao chegar ao Palácio do Planalto após receber uma medalha de honra na Câmara dos Deputados.Apesar do anúncio, Alcolumbre ainda não especificou a data da sabatina.A indicação de André Mendonça foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 13 de julho e protocolada oficialmente no Senado em 3 de agosto. O documento chegou formalmente na CCJ no dia 19 de agosto - ou seja, está parado na mesa de Alcolumbre há quase 100 dias