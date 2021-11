Doria nega racha no PSDB: 'Eduardo Leite não é meu inimigo'

Governador de São Paulo, João Doria (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) O governador de São Paulo, João Doria, negou qualquer tipo de racha no seu partido, o PSDB. Segundo ele, o governador do Rio Grande do Sul e seu rival nas eleições tucanas, Eduardo Leite, não é seu “inimigo”. A fala ocorreu durante coletiva de imprensa, nesta terça-feira (23/11), quando a legenda anunciou uma nova tecnologia para as prévias que vão decidir o candidato ao Planalto nas eleições de 2022.





Questionado sobre uma possível divisão no partido, depois do “fiasco” das eleições de domingo, na qual o aplicativo utilizado para votação não funcionou, Doria negou rivalidades.









Ainda de acordo com Doria, Leite faz um ótimo trabalho no Rio Grande do Sul. “O Eduardo é um bom governador do estado do Rio Grande do Sul, nosso companheiro, nós o respeitamos. Ele não é nosso inimigo. É uma pessoa por quem nós temos respeito. Ele está na sua luta. É normal que ele busque sua conquista, o seu espaço.”





A coletiva desta terça-feira foi realizada sem a presença de Leite. Durante o evento, foi anunciado que o partido contratou um novo aplicativo de um “plano B” para conclusão das prévias do partido. A informação foi dada por Doria e pelo senador Arthur Virgílio.





O aplicativo contratado pelo partido no domingo foi feito pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e apresentou falhas e instabilidade, o que levou à suspensão da votação.

Mais cedo, em entrevista, Eduardo Leite afirmou que não havia um acordo sobre a contratação da nova empresa.