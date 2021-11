Ministro do Turismo: viagem de Lula foi para 'lamber bota de europeu'

Ministro do Turismo Gilson Machado, ao lado do Presidente Jair Bolsonaro (foto: AGÊNCIA BRASIL/REPRODUÇÃO)

Estamos dando nosso sangue para reconstruir a imagem do Brasil,arrasado por anos de corrupção.Conseguimos!Os números são cristalinos.Aí vem um cabra safado,ex presidiário e cachaceiro lamber bota de Europeu e difamar nossa nação.

O ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado, criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelo giro que Lula está fazendo por países na Europa. A turnê divulga uma possível candidatura do petista nas eleições presidenciais de 2022.Gilson se referiu ao ex-presidente Lula como um 'cabra safado, ex-presidiário e cachaceiro' e disse que o petista viajou para 'lamber bota de europeu' e para difamar a nação.O ministro estava na comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na viagem de seis dias pelo Oriente Médio na última semana.