'Com Gabinete do Ódio, Carlos tenta abater Moro 'antes que seja tarde''

(foto: EVARISTO SÁ/AFP )

O jornalista Vicente Nunes, do Blog do Vicente , no Correio Braziliense , publicou um texto, no qual diz que o 'filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e responsável pelas redes sociais do pai, o vereador carioca Carlos Bolsonaro acionou o Gabinete do Ódio para tentar abater a candidatura do ex-juiz Sergio Moro (Podemos) à Presidência da República 'antes que seja tarde demais''.