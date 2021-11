Moro: 'Existem pessoas boas no centrão'

AM

Sergio Moro defendeu integrantes do centrão (foto: Sérgio Lima/PODEMOS) Bloomberg, publicada nesta quinta-feira (18/11), que acredita que existem pessoas boas no centrão. O pré-candidato à Presidência e ex-juiz Sergio Moro afirmou, em entrevista para apublicada nesta quinta-feira (18/11), que acredita que existem pessoas boas no centrão.

Moro ficou conhecido por comandar, entre março de 2014 a novembro de 2018, em primeira instância, os processos relacionados aos crimes identificados na Operação Lava-Jato, envolvendo grande número de políticos, empreiteiros e empresas.

A maioria dos políticos investigados por Moro fazia parte do centrão. Integram o grupo políticos de partidos que se tornaram conhecidos por negociar cargos e favores com o Planalto em troca de apoio no Congresso.

“Existe uma linha de princípio que há ética na política. Existem partidos e pessoas no centrão que são pessoas boas”, disse Moro, durante entrevista. “Não pode fazer essa generalização. Dentro de cada partido tem bons indivíduos que podem somar com projeto e diálogo republicano", afirmou.

Na semana passada, o ex-ministro da Justiça se filiou ao Podemos , vislumbrando disputar no ano que vem a Presidência da República ou, em última instância, uma cadeira no Senado pelo Paraná, seu estado natal.

Durante entrevista ao programa do jornalista Pedro Bial, na TV Globo, Moro disse querer disputar o cargo de chefe do Executivo Federal.