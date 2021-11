Flávio diz que 'nunca quis privilégio' por ser filho de Bolsonaro

Senador Flávio Bolsonaro (foto: AFP)

Para o senador Flávio Bolsonaro e filho 01 do presidente Jair Bolsonaro, a decisão, por quatro votos a um, da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ , de anular investigações de peculato que pesavam contra ele no caso das rachadinhas nada tem a ver com o fato de ele ser filho do presidente Jair Bolsonaro.- Leia no Opinião sem medo: Bolsopetismo em festa, STJ faz com Flávio Bolsonaro o que fez com Lula A declaração de Flávio na noite dessa quarta-feira (10/11) ao programa Joven Pan Newes, comandado pelo jornalista Augusto Nunes, vem corroborar outra repercussão também do filho 01 do presidente, que afirmou ainda que o processo contra ele não passava de ' 'perseguição política.





Rachadinha

A suspeita de participação no esquema conhecido como rachadinha - no qual parlamentares se apropriam de dinheiro público por meio de contratação ilegal de servidores públicos, envolve também outros parentes de Flávio Bolsonaro, o vereadorCarlos Bolsonaroe o próprio presidente Jair Bolsonaro.





'Nunca quis privilégio por ser filho do presidente da República', diz Flávio Bolsonaro após decisão do STJ.https://t.co/1ITV0TxUhm %u2014 Jovem Pan News (@JovemPanNews) November 11, 2021

Quatro ex-funcionários do presidente Jair Bolsonaro que o acompanharam no período em que ocupou a cadeira de deputado federal deixaram indícios de participação no esquema da rachadinha.