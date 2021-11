De volta à política, Moro fica entre os assuntos mais falados nas redes

Sergio Moro (foto: PODEMOS/REPRODUÇÃO) O nome do ex-ministro da Justiça Sergio Moro está entre os assuntos mais falados nas redes sociais nesta quarta-feira (10/11). O ex-juiz da Lava Jato filiou-se ao Podemos e fez um discurso a uma possível candidatura nas eleições de 2022.

Nas redes sociais, internautas repercutem o discurso do ex-juiz. Muitos questionam se ele seria um bom presidente, já que não é querido nem pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nem pelo Congresso, devido às ações da operação Lava Jato.

O ex-ministro esteve afastado do Brasil durante o último ano. Em meio aos embates com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após deixar o governo, Moro também se viu alvo de um julgamento no STF, que o considerou parcial nos julgamentos do ex-presidente Lula.

Agora de volta ao Brasil, Moro retoma a vida política. O ingresso dele no Podemos se dá a pouco menos de um ano das eleições de 2022.





Apesar de ainda não antecipar qual cargo ele vai disputar na eleição do ano que vem, o evento do partido o anunciou como "futuro presidente da República".

Veja aqui a repercussão nas redes

Moro não é uma pessoa querida entre ministros do STF, deputados, senadores, empreiteiros e, nem preciso falar, na esquerda. Como vai liderar o projeto de reconstrução nacional? %u2014 Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) November 10, 2021

Palavra da especialista: Bolsonaro e Moro são uma coisa só! pic.twitter.com/nesJOh3CaK %u2014 Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) November 10, 2021

Torcendo por Moro porque ter ele no segundo turno ia ser muito bom pro setor da comédia %u2014 Gregorio Duvivier (@gduvivier) November 10, 2021

[VIDEO4]