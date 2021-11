Vereadores de Coronel Fabriciano aprovam cidadania honorária para Bolsonaro

Por 9 votos a 3, Câmara de Coronel Fabriciano aprovou a concessão do título de cidadão honorário ao presidente Jair Bolsonaro

Projeto de resolução que concede título de cidadania honorária ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), foi aprovado com folga (9 a 3) pela Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Apesar da homenagem, Bolsonaro atingiu hoje seu pior índice de aprovação, segundo pesquisa Genial/Quaest