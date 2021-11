Bolsonaro volta a se eximir pelo preço dos combustíveis: 'A culpa é minha?'

(foto: Evaristo Sá/AFP) pela alta dos combustíveis. Nesta segunda-feira (8/11), ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro parou para falar com apoiadores e reiterou a declaração de que a 'culpa é exclusiva da Petrobras' e 'dos governadores', em alusão ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) que incide sobre combstível cobrado nos estados.





Governadores

Alta dos preços

Na conversa, Bolsonaro repetiu que o litro da gasolina sai a R$ 2,30 da Petrobras e que não é sua culpa o preço chegar a R$ 7 na bomba."Sobre combustível. Se entrar em detalhes, como é o combustível no Brasil? Custa R$ 2,30 a gasolina (na Petrobras) e chega a R$ 7 na ponta. A culpa é minha?", indagou Bolsonaro a seus apoiadores.O presdiente também voltou a fazer críticas à Petrobras e atacou o montante dos dividendos distribuídos para os acionistas da empresa. Ele afirmou que o preço alto do combustível ocorre em todo o mundo, mas que no Brasil 'pode ser menor'.O presidente tem culpado os governadores pelo aumento do combustível e dito que a cobrança do ICMS nos estados é o que eleva o litro da gasolina. Os governadores já divulgaram nota afirmando se tratar de um 'problema nacional'.Em outubro, a Câmara aprovou projeto que estabelece um valor fixo para cobrança do ICMS sobre combustíveis. A proposta seguiu para o Senado.No ano, o diesel já acumula alta de 65,3% nas refinarias. Já a gasolina subiu 73,4% no mesmo período. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra a valorização para o consumidor, as altas em 12 meses foram de 33,05% e 39,6%, respectivamente.