Bolsonaro diz que Aziz tem 'cara de capivara'

AM

Jair Bolsonaro (foto: Isac Nóbrega/PR) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, neste sábado (6/11), que o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Omar Aziz (PSD-AM), tem “cara de capirava”. A declaração foi feita para apoiadores em Ponta Grossa, no Paraná.

Bolsonaro esteve no local para fazer parte de uma "motociata" em seu apoio com outros motociclistas da região.





Na conversa com os apoiadores, o presidente disse que "a única acusação bombástica" da CPI foi a crítica de Omar Aziz de que o presidente era motoqueiro e participava de passeios com motociclistas durante a pandemia.





"Aquela cara de capivara me chamando de motoqueiro", disse.





O presidente Bolsonaro participou hoje de algumas “motociatas” por cidades do Paraná. A concentração começou na Avenida Nossa Senhora das Brotas, localizada em Piraí do Sul, e terminou em Ponta Grossa. Sem máscara, cumprimentou e tirou fotos com apoiadores.