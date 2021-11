Projeto vai ampliar produção anual de nióbio em 50 mil toneladas em Araxá

TO

Inauguração do projeto de expansão da planta industrial da CBMM contou a presença do governador de Minas, Romeu Zema (foto: CBMM / Divulgação) A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) inaugurou nesta quinta-feira (4/11), em Araxá, o projeto de expansão de planta industrial que visa ampliar a produção de nióbio de 100 mil para 150 mil toneladas por ano. A proposta contará com mais de R$ 2 bilhões em investimentos e prevê a construção de uma estrutura de disposição de rejeitos, com uma geração estimada de 133 empregos diretos no município do Alto Paranaíba.

O documento defende a ampliação de oportunidades de emprego direto e indireto, aumento das receitas para o município e seu entorno, além da implantação de atividades produtivas que agreguem valor e tecnologia ao estado

Demanda do nióbio

De acordo com a CBMM, para antecipar a demanda do mercado, foi realizado um investimento superior a R$ 3 bilhões, nos últimos 8 anos. Em decorrência, foi possível incrementar a capacidade de produção de 100 mil toneladas para 150 mil toneladas de produtos industrializados de nióbio por ano.

“Há mais de seis décadas investimos no desenvolvimento do mercado de produtos de nióbio. E pretendemos oferecer soluções tecnológicas cada vez mais relevantes para as diversas indústrias. Temos a perspectiva de dobrar de tamanho, em volume de vendas, até 2030, e para isso vamos realizar investimento superior a R$ 7 bilhões, para um novo ciclo de expansão, que deve ter início em 2023”, explicou o CEO da CBMM, Eduardo Ribeiro.

“A demanda de nióbio está crescendo anualmente. Isso demonstra que o metal tem uma aplicação cada vez maior no setor produtivo. Um exemplo é a fabricação de bateria de lítio; o nióbio ajuda no carregamento mais rápido e a aumentar a vida útil do produto. Isso torna o cenário da CBMM e de Minas mais promissor”, avaliou o governador Romeu Zema.

Outros investimentos

Antes de visitar a CBMM, pela manhã, Zema foi até à McCain, fábrica de batatas em construção às margens da BR-262, entre Araxá e Uberaba. A empresa está investindo cerca de R$ 250 milhões na instalação da unidade industrial no município.

Com previsão de inauguração ainda em 2021, a multinacional canadense estima a geração de 150 empregos diretos.

ExpoQueijo

No início da noite de hoje, por volta de 19h, autoridades da cidade e do Estado, realizaram no Tauá Grande Hotel e Termas, por aproximadamente 50 minutos, a abertura oficial da ExpoQueijo Brasil 2021 - Araxá International Cheese, que acontece na cidade até o próximo domingo (7/11).

Na programação, o Concurso Internacional do Queijo elegerá os melhores produtores do mundo . Durante os quatro dias de atividades, a organização espera que cerca de 50 mil pessoas passem pelo evento, que marca a retomada do turismo na cidade.