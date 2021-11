Forças de segurança de Minas vão receber verba extra de R$ 50 milhões

Reunião em Brasília nesta quinta-feira (4/11) para anunciar a verba extra para as polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros (foto: Divulgação)



O anúncio foi feito nesta quinta-feira (4/11), em Brasília, pelo diretor jurídico da presidência do Senado, Alexandre Silveira, representando o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD). As forças de segurança pública de Minas Gerais vão receber uma verba suplementar de R$ 50 milhões do governo federal, sendo R$ 20 milhões para a Polícia Militar, outros R$ 20 milhões para a Polícia Civil e R$ 10 milhões para o Corpo de Bombeiros. Os recursos devem ser usados para o fortalecimento do sistema de inteligência e enfrentamento da criminalidade no estado.O anúncio foi feito nesta quinta-feira (4/11), em Brasília, pelo diretor jurídico da presidência do Senado, Alexandre Silveira, representando o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD).









De acordo com Alexandre Silveira, que é delegado de polícia de carreira, Minas Gerais tem as melhores forças de segurança do país, mas elas precisam, na sua opinião, de mais recursos para investir em material humano, melhores condições de trabalho e na qualificação dos seus policiais.





“Cada reforço que é levado do ponto de vista orçamentário permite ao governo do Estado fortalecer as ações fins, por meio da compra de equipamentos, viaturas, mas também investir no material humano, o que permite a melhoria da qualidade dos serviços, que vão beneficiar diretamente a população de Minas Gerais”, acrescentou.





O comandante da Polícia Militar, coronel Rodrigues Sousa Rodrigues, lembrou uma frase do escritor Guimarães Rosa, que foi capitão-mestre da Polícia Militar, para agradecer a ajuda que a corporação recebeu do Senado e do governo federal: “É junto dos bão que a gente fica mió”.





Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil, destacou a sinergia que existe hoje entre as forças de segurança do Estado, que tem como consequência resultados muito positivos para a segurança dos mineiros. Ele ainda assinalou que o trabalho do Legislativo, juntamente com o Executivo, será capaz de dar à Polícia Civil uma estrutura mais adequada, o que resultará em melhores serviços prestados aos cidadãos.





“Esse é um momento histórico para nós. Essa é uma ação e um gesto republicanos, que para Minas se materializa agora, mas que possa ser estendido ao Brasil”, disse o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Edgard Estevo da Silva. “Temos nos esforçado para levar proteção e segurança a todos os mineiros e somos referência hoje no Brasil inteiro”, destacou o coronel, que agradeceu o recurso extra em nome dos 6 mil bombeiros mineiros.





Participaram, também, da reunião, que aconteceu na Presidência do Senado, em Brasília, várias entidades representativas das polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.