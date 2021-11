Presidente da ALMG pede providências à PM após ameaças a Andréia de Jesus

Andréia de Jesus (PSOL) recebeu ameaças de morte após defender investigação da operação policial realizada em Varginha, que deixou 26 mortos (foto: Reprodução/Instagram)

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Agostinho Patrus (PV), afirmou ter solicitado providências imediatas à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), após tomar conhecimento das ameaças sofridas pela deputada Andréia de Jesus (PSOL), na noite dessa quarta-feira (3/11).





“Tão logo tomei ciência das graves ameaças sofridas pela deputada Andréia de Jesus, solicitei providências imediatas junto à Polícia Militar. Determinei, ainda, que sejam tomadas todas as medidas necessárias, no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para resguardar a segurança da parlamentar”, disse o parlamentar em nota.





A deputada Andréia de Jesus vai conceder uma entrevista coletiva na sala de imprensa da ALMG, nesta quinta-feira (4/11), a partir das 16h.





Ameaças de morte





Em carta aberta publicada na noite de quarta-feira (3/11), a líder do Conselho de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), revelou ter recebido ameaças de morte.





Segundo a parlamentar, os ataques seriam uma reação ao anúncio feito por ela no domingo (31/10), de que a comissão pretende investigar a operação policial deflagrada em Varginha , no Sul de Minas, que terminou com a morte de 26 pessoas.





No post publicado no Instagram, Andréia expôs prints em que é xingada com termos de baixo calão e ameaçada. "Você vai ver o que lhe espera. Vamos te matar. Seu fim será igual ao de Marielle. Pra tu ficar de exemplo.” A deputada também contou que teve perfis invadidos nas redes.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz