Filhos de Bolsonaro vão às redes perguntar: 'Quem mandou matar meu pai?'

O clã Bolsonaro, da esquerda para a direita: Eduardo, Jair, Flávio e Carlos (foto: AFP)

Um mesmo post foi replicado nas redes sociais por três dos cinco filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na manhã desta quinta-feira (4/11), repercutindo a decisão do TRF-1 de reabrir a investigação sobre a facada em Bolsonaro às vésperas das eleições em outubro de 2018, no dia 6 de setembro, um dia antes feriado da Proclamação da Independência do Brasil.

TRF-1 derrubou liminar que proibia quebra de sigilo do advogado de Adélio e análise de câmeras de segurança.



Temos o direito de saber quem mandou matar nosso pai. Basta de obstáculos para que se impeça chegar aos responsáveis, deixem a polícia investigar! pic.twitter.com/2q5ZhCBSZg %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) November 4, 2021

Nós temos o direito de saber quem mandou matar meu pai @jairbolsonaro !



Até hoje sofre as consequências da facada que levou de antigo filiado do PSOL, braço do PT.



E a angústia de uma sempre possível nova cirurgia o acompanhará pelo resto de sua vida! pic.twitter.com/efMhCiViKB %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 4, 2021

Quem mandou matar Jair Bolsonaro?



Até hoje sofre as consequências da facada que levou de antigo filiado do PSOL, braço do PT.



E a angústia de uma sempre possível nova cirurgia o acompanhará pelo resto de sua vida! pic.twitter.com/vtC0cTu7gS %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 4, 2021

No post, os filhos do presidente deixam o recado direto: "Temos o direito de saber quem mandou matar nosso pai", se referindo ao atentado sofrido por Bolsonaro em Juiz de Fora. Na ocasião, Adélio Bispo, homem que desferiu a facada, foi preso. Ele alegou ter agido por conta própria.O primeiro a repercutir a decisão do TRF1 foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP). Praticamente em sequência, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota/RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Patriota/RJ) repetiram o mesmo post do irmão.