Ex-deputado se envolve em acidente e é detido com sinais de embriaguez

O ex-deputado federal mineiro Jaime Martins (sem partido), de 68 anos, foi detido nesta terça-feira (2/11) após se envolver em um acidente de trânsito na MG-050, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O empresário apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Em nota, ele confirmou que estava indo embora de uma festa ao se envolver no acidente. Ele perdeu o controle do veículo e bateu com as rodas no meio-fio, próximo ao trevo de acesso a Avenida JK, no bairro Bom Pastor, na entrada da cidade.