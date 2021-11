Gafe: Bolsonaro confunde John Kerry com Jim Carrey na Itália; veja vídeo

Bolsonaro confunde John Kerry com Jim Carrey em entrevista na Itália (foto: Valerie Macon/ AFP e Ludovic Marin/AFP)

Em entrevista a jornalistas na Itália, o presidente Jair Bolsonaro se confundiu e trocou o nome do enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, com o do ator e humorista Jim Carrey, intérprete de filmes como O Máscara, Debi e Lóide e Ace Ventura . O momento inusitado ocorreu ontem (1º/11), em Anguillara Vêneta, quando o chefe do Executivo comentava sobre encontros com integrantes da cúpula do G20. Em entrevista a jornalistas na Itália, o presidentesee trocou o nome do enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas,com o do ator e humoristaintérprete de filmes como. O momento inusitado ocorreu ontem (1º/11), em Anguillara Vêneta, quando o chefe do Executivo comentava sobre encontros com integrantes da cúpula do G20.









%uD83C%uDF0E Presidente Jair Bolsonaro confunde John Kerry, enviado especial dos Estados Unidos para as mudanças climáticas, com o ator JIM CARREY.



Sim, o ator de filmes como Debi e Loide, O Máscara e Ace Ventura. pic.twitter.com/vrWDmGdGZq %u2014 Eixo Político (@eixopolitico) November 1, 2021

"Sim, conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar com vocês", disse. Os internautas não perdoaram a gafe e assunto figurou entre os trending topics do Twitter.





Na mesma entrevista, entre outros assuntos, o presidente comentou sobre uma pisada acidental no pé da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que reagiu com a frase: "Só podia ser você". Bolsonaro brincou que, "em 30 minutos, quase que fomos dançar no meio do salão, um apaixonado pelo outro".

Bolsonaro afirmou ainda que a Petrobras deverá anunciar um novo reajuste do preço dos combustíveis em 20 dias, disse que está na dúvida entre três partidos para se filiar: PRB, PL e PP e que "o povo brasileiro o ama". O chefe do Executivo usou como base para sua declaração os apoiadores que o acompanham em motociatas pelo país e anunciou que fará novo passeio no Paraná no final de semana.





Hoje, o titular do Planalto esteve em Pistoia, onde participou da cerimônia em homenagem aos soldados brasileiros que morreram na Segunda Guerra Mundial.