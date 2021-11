Bolsonaro, na Itália: 'Mais importante que a vida, é a nossa liberdade'

(foto: Reprodução / TV Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou nesta terça-feira (2/11) em Pistoia (Itália), da cerimônia em homenagem aos soldados brasileiros que morreram na Segunda Guerra Mundial . Na época, os soldados mortos no conflito foram sepultados no Cemitério Militar Brasileiro na Itália. Esse local abrigou os restos mortais de 467 combatentes entre os anos de 1945 e 1960 quando ocorreu o translado para o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.