Bolsonaro para Alberto Fernández: 'Rivalidade só no futebol'

AM

Bolsonaro e o presidente argentino Alberto Fernández no G-20 (foto: Divulgação/Presidência Argentina )



Durante viagem para o encontro do G20 em Roma, neste sábado (30/10), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) trocou algumas falas com o presidente da Argentina, Alberto Fernández.



Em meio aos corredores, os dois acabaram trocando piadas. “Não me parabenizou pela vitória da Argentina [na Copa América], não é?”. Bolsonaro respondeu: “Rivalidade só no futebol”.

Leia também: Em vídeo, Bolsonaro critica Petrobras em encontro do G20: 'É um problema'





Fernández também questionou Bolsonaro quando seriam as próximas eleições no Brasil. Na Argentina, o processo deve acontecer no próximo dia 14.

O próximo encontro entre os dois presidentes deverá ser na cúpula de chefes de Estado do Mercosul, em dezembro, em Brasília.