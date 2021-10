Bolsonaro diz que 'mercado é nervosinho' e que governo tem 'fragilidades'

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes (foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro repetiu nesta quarta-feira (27/10) que o mercado financeiro é "nervosinho". A declaração ocorreu durante entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan após ter sido questionado sobre as reações dos investidores a uma possível flexibilização do teto de gastos. A saída foi pensada pelo governo como forma de implementar os programas sociais da gestão Bolsonaro, entre eles, o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família.