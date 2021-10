"Tinha 11 crimes, passou para 9. Obrigado, CPI", ironiza Bolsonaro

"Você pega uma CPI no fim do mundo. Não se achou nada. Não apurou o Consórcio Nordeste, em que (o secretário-executivo) Carlos Garbas jogou para o espaço mais de R$ 40 milhões. Quando faz um relatório final, já tem 11 crimes, passou para 9. Obrigado, CPI, só 9 crimes. Tiraram extermínio de índios e 'genocida'", disse em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Tática da CPI da Covid prevê ação direta no Supremo

"Quem tem um pouco de juízo sabe que foi uma palhaçada lá. CPI do Renan. Talvez para se vingar, porque o que decidiu a eleição do Alcolumbre, em 2019, foi quando meu filho (senador Flávio Bolsonaro) abriu o voto dele", disse em entrevista ao Jornal da Manhã da TV Jovem Pan horas antes.





O presidente criticou a equipe que compõe a CPI e questionou a ação dos parlamentares durante a pandemia, apontando que "ficaram em casa, de férias". Em tom irônico, chamou os senadores de "pais da ética e da moralidade".







Mais cedo, Bolsonaro afirmou que o relatório final aprovado pela CPI ontem foi uma "palhaçada". O chefe do Executivo insinuou vingança por parte do relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), porque o governo apoiou Davi Alcolumbre na disputa pela presidência do Senado em 2019 e não ele.