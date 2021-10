'Não sou o malvadão', diz Bolsonaro sobre alta da gasolina

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: PR/REPRODUÇÃO)



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, durante entrevista a Jovem Pan, que ele não é o “malvadão” do aumento dos preços da gasolina, gás e inflação.



“Pessoal fala: ‘Presidente, tá cara a gasolina, tá caro o gás, os alimentos subiram de preço’. Eu não sou o ‘malvadão’, gostaria que nada disso estivesse acontecendo, mas temos que olhar o mundo. Porque chegamos a esse ponto? O que estamos fazendo?”, disse.

Durante a entrevista, Bolsonaro voltou a repetir que o Brasil é o país que vem sofrendo com as consequências da pandemia. “Se for pra trocar o presidente, troca no ano que vem, sem problema nenhum e cada um vai fazer sua parte. Agora, cuidado com as facilidades”, afirmou.

O presidente chegou a discutir com o humorista André Marinho e deixou a videochamada durante o programa Pânico .

O humorista é filho de Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) no Senado. Ao questionar Jair se “rachador teria de ir para cadeia”, o presidente levou a pergunta de forma pessoal.