Onyx sobre Guedes: 'Está falando com o fígado, não com o cérebro'

Onyx Lorenzoni e Paulo Guedes: antigos desafetos (foto: JOSE CRUZ/AGÊNCIA BRASIL) O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, voltou a se estranhar com o ministro da Economia e afirmou durante entrevista coletiva, realizada nesta quarta-feira (27/10), que Paulo Guedes está “perturbado” e falando “com o fígado e não com o cérebro”.

A declaração foi em resposta a Guedes, que, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, disse que Onyx desperdiçava tempo inaugurando campos de futebol e entregando medalhas em campeonatos.

“Acho que o ministro Paulo Guedes talvez esteja chateado com alguma coisa e esteja falando com o fígado e não com o cérebro. O campo de futebol que eu inaugurei era um centro nacional de atletismo que o PT prometeu para as Olimpíadas e ficou pronto três anos depois. É um centro de excelência para atletas brasileiros que vão disputar Pan-Americano e Olimpíadas”, disse o ministro do Trabalho.

De acordo com Onyx, Guedes sabe como é que ele resolve as coisas: falando diretamente com ele.



“Lamento que ele esteja, talvez, um pouco perturbado nesse momento, mas tenho certeza que logo logo ele retorna para o eixo. O trem volta para o trilho, e o Brasil vai para a frente”, afirmou.

Essa não é a primeira vez que os ministros trocam farpas. Desafetos no começo do governo Bolsonaro, Onyx e Guedes divergem sobre o reajuste do Auxílio Brasil, programa social que substituirá o Bolsa Família em 2022.