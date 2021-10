Pacheco só não será candidato do PSD a presidente se não quiser, diz Kassab

Participando de seu primeiro evento do PSD após anunciar sua filiação ao partido, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está sendo aclamado pelas principais lideranças do partido como candidato a presidente da República, na manhã deste sábado, 23, no Rio de Janeiro.



"Ele só não será o candidato do PSD se não quiser", anunciou Gilberto Kassab, fundador e presidente do PSD. Eles participam de um encontro regional do partido no Rio de Janeiro, o primeiro depois que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, assumiu a presidência estadual do PSD.



Pacheco, que ainda não discursou, desfiliou-se do DEM e na próxima quarta-feira passará a integrar oficialmente o PSD.



No início do evento, Paes anunciou Pacheco como "próximo presidente da República" e o advogado Felipe Santa Cruz, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), como "próximo governador do estado do Rio". O evento ocorre em um hotel da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.