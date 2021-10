Guedes sobre teto de gastos: 'Nós vamos ter que gastar um pouco mais'

AM

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes (foto: Marcos Corrêa/Agência Brasil) O ministro Paulo Guedes afirmou, nesta sexta-feira (22/10), que o governo deve ultrapassar, mais uma vez, o teto de gastos. “Nós vamos ter que gastar um pouco mais”, disse durante coletiva de imprensa ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Ficam falando ai que eu to feliz porque furei o teto. Não. Eu detesto furar teto", afirmou. "Vão falar que a ala política venceu. Não é esse meu acordo com o presidente. Vamos olhar a parte social, mas também a fiscal. É um compromisso meu com ele", disse.

Para Guedes, o teto é um símbolo. “O teto é um símbolo do compromisso com as próximas gerações, não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 em gestão fisca”, disse.





Segundo o ministro da Economia, furar o teto de gastos "não altera os fundamentos fiscais da economia brasileira".





Durante sua fala, o ministro prometeu que o país voltará a crescer no ano que vem. “O Brasil é um país bem visto lá fora. As pessoas veem o que a gente está fazendo aqui. O Brasil vai crescer bem mais no ano que vem”, afirmou.