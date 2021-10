Aziz: 'acusação de genocídio indígena não estará no relatório final da CPI'

O relatório deverá ser lido nesta quarta-feira (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente da CPI da COVID-19, senador Omar Aziz (PSD), afirmou, na noite desta terça-feira (19/10), que as acusações de genocídio contra povos indígenas e de homicídio não estarão no relatório final da comissão. Parlamentares que integram o chamado ‘G7’ estão reunidos para alinhar os últimos detalhes do texto.

Deste modo, os crimes pelos quais o presidente deverá ser indiciado são: epidemia com resultado morte; infração de medidas sanitárias; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documento particular; charlatanismo; prevaricação; crimes contra a humanidade; crimes de responsabilidade.

No último dia 15/10, o senador e relator da CPI da COVID, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que o relatório final do colegiado havia listado 11 crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro durante a atuação de enfrentamento da pandemia. Segundo Renan, os crimes seriam descritos e contextualizados no documento final a partir da conduta do presidente.

O que é uma CPI?

comissões parlamentares de inquérito (CPIs) são instrumentos usados por integrantes do Poder Legislativo (vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores) para investigar fato determinado de grande relevância ligado à vida econômica, social ou legal do país, de um estado ou de um município. Embora tenham poderes de Justiça e uma série de prerrogativas, comitês do tipo não podem estabelecer condenações a pessoas.



Leia também: Entenda como funciona uma CPI As(CPIs) são instrumentos usados por integrantes do Poder Legislativo (vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores) para investigar fato determinado de grande relevância ligado à vida econômica, social ou legal do país, de um estado ou de um município. Embora tenham poderes de Justiça e uma série de prerrogativas, comitês do tipo não podem estabelecer condenações a pessoas.