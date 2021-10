CPI da BHTrans recebe arquivos desaparecidos sobre licitação do transporte

Componentes da CPI da BHTrans estiveram em delegacia para obter documentos sobre licitação (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Vereadores miram relatório em novembro

Os vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da BHTrans receberam, nesta segunda-feira (18/10), cópia de arquivos referentes a uma licitação do transporte público feita em 2008. As caixas contendo os documentos sobre a concorrência estavam desaparecidas, mas foram encontradas em setembro . Os parlamentares foram a uma delegacia da Polícia Civil no Barreiro para coletar umcom a versão digitalizada dos documentos sobre a concorrência.O pregão de 13 anos atrás, que culminou nas licenças para a operação de ônibus que rodam em Belo Horizonte, é ponto-chave da apuração do comitê de inquérito instaurado pela Câmara Municipal.As oito caixas com os documentos relativos à licitação chegaram às mãos do presidente da BHTrans, Diogo Prosdocimi, em 13 de setembro deste ano. O último registro sobre o paradeiro do material datava de 2011. A CPI, instalada em maio, vinha pedindo, de forma recorrente, acesso ao conteúdo - que Prosdocimi pensou ter desaparecido.Os papéis sobre a licitação, no entanto, estavam guardados em uma empresa contratada pela Prefeitura de BH para guardar materiais. Adilson Elpídio Daros, gerente exonerado da BHTrans, foi à sede da fornecedora, pegou as caixas e levou até o presidente da BHTrans.Em 22 de setembro, a Polícia Civil abriu os caixotes e iniciou perícia técnica . Agora, liberados para consultar os documentos, os vereadores que examinam a empresa de trânsito esperam alavancar os trabalhos da CPI."Ainda não é possível saber se algum documento dessas caixas desapareceu ou se houve manuseio inadequado. Tudo o que aconteceu nesse período, é motivo, ainda, do inquérito, que está na Polícia Civil - e continua", disse Gabriel Azevedo (sem partido), presidente do comitê.O vereador foi à delegacia acompanhado de Rubão (PP), Braulio Lara (Novo) e Wanderley Porto (Patriota). A versão física dos documentos da concorrência para a gestão dos coletivos ficará armazenada na Procuradoria-Geral do Município (PGM).O texto contendo as conclusões e recomendações da apuração conduzida pelo Parlamento belo-horizontino deve ficar pronto no próximo mês. Gabriel Azevedo estima que o relatório final seja votado pelos componentes da CPI e apresentado à sociedade no dia 8."Vai ser um grande passo na direção de oferecer uma mobilidade melhor à cidade", esperançou ele.O rescaldo dos trabalhos da CPI deve ser encaminhado ao poder Executivo municipal. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público de Contas do Estado (MPC-MG) e a PGM devem receber cópias do relatório.