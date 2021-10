Brasil e mundo parecem estar vencendo momento mais severo da pandemia, diz Mourão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, avaliou nesta quinta-feira, 14, que o Brasil e o mundo parecem estar, finalmente, vencendo o momento mais severo da pandemia de covid-19. Isso se dá, de acordo com ele, graças a um "esforço sem precedentes" para conter o vírus, desenvolver e produzir vacinas. "A pior crise sanitária deste século ampliou a consciência global sobre os riscos decorrentes do atual extraordinário fluxo de pessoas, produtos e informações, bem como a crescente interdependência em questões sanitárias, econômicas e ambientais", disse.



Mourão discursou durante a cerimônia do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) para divulgar o relatório "Sustentabilidade e Tecnologia como Bases para a Cooperação Brasil-China". O documento conta com sugestões sobre os pontos que deveriam ser abordados pelos dois países durante a 6ª edição da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban), prevista para ser realizada no Brasil no início do próximo ano. Mourão é o presidente da Cosban pelo Brasil. Além do vice-presidente, participaram do evento a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, Fernando Simas Magalhães.